Французский банк запустил собственную криптовалюту

Французский Societe Generale запустил торговлю своим стейблкоином CoinVertible

Анонсированный в начале апреля этого года стейблкоин CoinVertible, который разрабатывает подразделение французского банка Societe Generale, начал торговаться на люксембургской криптовалютной бирже BitStamp. Об этом в комментарии изданию Financial Times рассказал глава Societe Generale Forge Жан-Марк Станжер.

Его подразделение специализируется на работе с цифровыми активами, ранее оно получило соответствующую лицензию у французского регулятора. Криптовалюта, созданная на базе блокчейна Ethereum, привязана к евро.

По словам Станжера, экосистема криптовалют вертится вокруг нескольких стейблкоинов, однако 90 процентов из них привязаны к доллару. В банке решили, что монета, привязанная к евро, также будет востребована на криптовалютном рынке.

На этой неделе биткоин впервые за полтора года преодолел отметку в 40 тысяч долларов. С начала года самая популярная криптовалюта прибавила в стоимости более 80 процентов.