Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:22, 6 декабря 2023Экономика

Французский банк запустил собственную криптовалюту

Французский Societe Generale запустил торговлю своим стейблкоином CoinVertible

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Анонсированный в начале апреля этого года стейблкоин CoinVertible, который разрабатывает подразделение французского банка Societe Generale, начал торговаться на люксембургской криптовалютной бирже BitStamp. Об этом в комментарии изданию Financial Times рассказал глава Societe Generale Forge Жан-Марк Станжер.

Его подразделение специализируется на работе с цифровыми активами, ранее оно получило соответствующую лицензию у французского регулятора. Криптовалюта, созданная на базе блокчейна Ethereum, привязана к евро.

По словам Станжера, экосистема криптовалют вертится вокруг нескольких стейблкоинов, однако 90 процентов из них привязаны к доллару. В банке решили, что монета, привязанная к евро, также будет востребована на криптовалютном рынке.

Bitcoin от TradingView

На этой неделе биткоин впервые за полтора года преодолел отметку в 40 тысяч долларов. С начала года самая популярная криптовалюта прибавила в стоимости более 80 процентов.

День инвестора
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в президентский дворец в ОАЭ. Его сопровождали истребители, а встречали триколором в небе и залпами пушек

      В России затонули сотни кораблей

      Песков ответил на заявления США о возможном обмене Уилана и Гершковича

      Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

      Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

      Москвичам спрогнозировали зиму с резкими перепадами температуры

      Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

      В России 14-летняя девочка расхотела учиться и сбежала за сотни километров замуж

      Сопровождение борта Путина истребителями Су-35С показали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости