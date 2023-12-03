Стоимость биткоина впервые за полтора года превысила 40 тысяч долларов

CoinMarketCap: стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов

Цена биткоина впервые с 25 апреля 2022 года превысила отметку в 40 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap, которая отслеживает стоимость криптовалют.

Рост цены биткоина за сутки составил около двух процентов, за наделю — семь процентов, а за месяц — 15 процентов. Всего с начала года эта криптовалюта прибавила в стоимости более 80 процентов.

Стоимость в 30 тысяч долларов биткоин преодолел 20 октября.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук Николай Кульбака назвал биткоин спекулятивным инструментом, курс которого практически невозможно прогнозировать. По его мнению, биткоин не стоит рассматривать в качестве инвестиционного инструмента.