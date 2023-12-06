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03:11, 6 декабря 2023Мир

Словакия усилит контроль за следующими через территорию страны фурами

Глава Минтранса Раж: Словакия усилит контроль за следующими через страну фурами

Фото: Unsplash.com

Словакия усилит контроль за фурами, следующими через территорию страны, в том числе за украинскими большегрузами. Об этом заявил глава Минтранса республики Йозеф Раж, передает РИА Новости.

«Хотим заверить словацких перевозчиков, что усилим контроль за всеми фурами, мы будем следить за соблюдением правил как во время перевозки товара, так и во время ожидания в колонне на границе», — подчеркнул министр.

Раж добавил, что большинство проверенных ранее украинских дальнобойщиков осуществляли перевозки нелегально. Глава ведомства также пообещал, что поднимет вопрос о защите словацких водителей в рамках Европейского союза.

Протесты польских и словацких перевозчиков начались в ноябре. Причиной стал приказ Еврокомиссии, отменяющий для украинских перевозчиков необходимость получения разрешений на въезд в Евросоюз. Дальнобойщики из восточноевропейских стран требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

Впоследствии к протестам присоединились перевозчики из Словакии, в качестве предупреждения на час заблокировавшие въезд для автомобилей с Украины. Они заявляли, что если Брюссель не разрешит ситуацию, то граница будет перекрыта полностью. 2 декабря на украинско-словацкой границе собралась очередь из 600 грузовиков.

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      Марина Совина
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