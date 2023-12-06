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19:06, 6 декабря 2023Спорт

Стал известен срок контракта 40-летнего Ковальчука со «Спартаком»

40-летний Илья Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский хоккейный клуб «Спартак» официально объявил о подписании контракта с форвардом Ильей Ковальчуком. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-белых.

Стала известна длительность соглашения с 40-летним игроком, оно истечет в конце нынешнего сезона. «С возвращением в "Спартак", Илья Валерьевич!» — говорится в сообщении клуба.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором красно-белые встречались с «Динамо» (8:7). Уточнялось, что форвард будет играть за спартаковцев под 71-м номером.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Спартака».

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      Алексей Гусев
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