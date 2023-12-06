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16:34, 6 декабря 2023Силовые структуры

Стала известна причина обысков у стрелявшего по полицейским россиянина

Полицейские приехали к стрелку из Рязанской области из-за заявления бывшей жены
Начало событий в новости Раскрыты подробности стрельбы по полицейским в Рязанской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские приехали к стрелявшему по ним мужчине из Рязанской области из-за заявления бывшей жены. Она обвинила его в подделке документов из Росреестра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, супруги развелись еще в 2015 году, но продолжали конфликтовать по различным причинам. Сначала женщина обвинила экс-супруга в домашнем насилии, а затем заявила, что он несправедливо разделил их совместное имущество при разводе. Сам мужчина уверял, что бывшая жена настраивает детей против него и постоянно пишет заявления с ложными обвинениями.

Когда к дому в Рязанской области приехали три служебных машины, у стрелка сдали нервы и он начал стрелять по полицейским. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось согнуть металлический забор на территории двухэтажного дома, чтобы спастись от обстрела.

Ранее прокуратура Рязанской области опубликовала снимки с места стрельбы по полицейским на трассе М-8 в Рыбновском районе.

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      Олеся Мицкевич
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