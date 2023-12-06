Украину предупредили об изменении настроения союзников

Financial Times: настроение Запада в вопросах поддержки Украины изменилось

События на польской границе показали, как сильно изменились настроения на Западе в вопросах поддержки Украины, пишет британское издание Financial Times.

Протест польских дальнобойщиков, к которым присоединились фермеры с жалобами об импорте дешевого украинского зерна, начался в тот момент, когда Киев пытается выбить дополнительную помощь от США и стран Евросоюза (ЕС). Все эти события наглядно демонстрируют изменение настроений среди союзников Украины, предупредили авторы материала.

Гостеприимство жителей приграничной польской деревни Медыка, которая служила основным перевалочным пунктом для украинских беженцев, теперь ограничивается установкой биотуалетов у стоянок заблокированных дальнобойщиков, а также эпизодической раздачей горячей еды.

Ранее польские перевозчики перекрыли четыре пограничных перехода в начале ноября. Дальнобойщики требовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а украинских перевозчиков лишат льгот на транзит товаров по ЕС.