Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 6 декабря 2023Мир

Украину предупредили об изменении настроения союзников

Financial Times: настроение Запада в вопросах поддержки Украины изменилось

Фото: Gleb Garanich / Reuters

События на польской границе показали, как сильно изменились настроения на Западе в вопросах поддержки Украины, пишет британское издание Financial Times.

Протест польских дальнобойщиков, к которым присоединились фермеры с жалобами об импорте дешевого украинского зерна, начался в тот момент, когда Киев пытается выбить дополнительную помощь от США и стран Евросоюза (ЕС). Все эти события наглядно демонстрируют изменение настроений среди союзников Украины, предупредили авторы материала.

Гостеприимство жителей приграничной польской деревни Медыка, которая служила основным перевалочным пунктом для украинских беженцев, теперь ограничивается установкой биотуалетов у стоянок заблокированных дальнобойщиков, а также эпизодической раздачей горячей еды.

Ранее польские перевозчики перекрыли четыре пограничных перехода в начале ноября. Дальнобойщики требовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а украинских перевозчиков лишат льгот на транзит товаров по ЕС.

День инвестора
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вот-вот бросим Украину» В Сенате США усомнились в продолжении помощи Киеву и предсказали последствия для Европы

      Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

      Алиев заявил о нежелании Баку воевать с Ереваном

      На Западе раскрыли отношение к мирным переговорам по Украине

      В российских Ми-8МТВ-1 и «Ансат» нашли поддельную резину

      В Британии заявили о скором обсуждении с США поддержки Украины

      Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии

      Кобыла родила жеребенка-циклопа и озадачила ветеринаров

      Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

      Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости