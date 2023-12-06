В Госдуме поговоркой ответили на отказ ФРГ считать Киев союзником

Депутат Ивлев поговоркой ответил на отказ Минобороны ФРГ считать Киев союзником

Депутат Госдумы Леонид Ивлев поговоркой ответил на отказ министра обороны ФРГ Бориса Писториуса считать Украину союзником. Его слова приводит РИА Новости.

Писториус ранее отказался считать Украину союзником. Он подчеркнул, что ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса. Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах, и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно, добавил он.

«Вспоминается старинная поговорка о том, что тонущий корабль покидает не только экипаж. Капитан, как известно, уходит с корабля последним. А вот Писториус в данном случае оказался первым», — отреагировал на высказывание Писториуса парламентарий.

По его мнению, заявление главы Минобороны Германии можно объяснить исторической аналогией. Так, когда Германия терпела поражение во время Второй мировой войны, от нее начали отворачиваться союзники, в числе которых Италия, Румыния, Болгария.

В МИД России также отреагировали на слова министра обороны ФРГ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова осудила его.

«Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», — написала российский дипломат.