Захарова осудила переобувшегося «Борю» Писториуса

Захарова: Писториус переобулся, заявив, что ФРГ не является союзником Украины

Министр обороны ФРГ Борис Писториус переобулся, заявив, что Германия не является союзником Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», — написала российский дипломат.

Ранее Писториус отказался считать Украину союзником. Он подчеркнул, что ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса.