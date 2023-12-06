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12:35, 6 декабря 2023Мир

Захарова осудила переобувшегося «Борю» Писториуса

Захарова: Писториус переобулся, заявив, что ФРГ не является союзником Украины
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус переобулся, заявив, что Германия не является союзником Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», — написала российский дипломат.

Ранее Писториус отказался считать Украину союзником. Он подчеркнул, что ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса.

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      Виктория Кондратьева
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