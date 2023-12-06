В Казани появится крупнейшая в России система речных марин. Новую концепцию развития речного сервиса в городе обсудили на архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

В рамках сессии «Водная инфраструктура в городе» мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что перед разработчиками проекта ставили задачу вернуть местным жителям утерянную связь с реками: от детских парусных клубов до лодочных станций, которые раньше в Казани были очень популярными.

Наша концепция города на воде — это история любви. Казань снова должна стать, как прежде говорили, портом семи морей с мощным пассажирским флотом. В этом большой потенциал туризма и отдыха и для казанцев, и для гостей города

Ильсур Метшин мэр Казани

По словам экспертов форума, потенциал Казани для развития водного туризма велик, поскольку город расположен на крупнейшем в Европе Куйбышевском водохранилище. Сейчас инфраструктура для маломерных судов существует только на Волге, на реке Казанка в черте города для них всего один причал. Эту ситуацию планируется в корне изменить, создав 17 крупных объектов речной инфраструктуры в историческом ядре: 11 городских марин, 1 городской яхт-клуб и 6 гостевых стоянок на реке Казанке. Для реализации этой программы Казань будет привлекать средства инвесторов.

Ключевыми элементами обновленной системы речного сервиса станут городские марины — стоянки для маломерных судов. Емкость таких плавучих пристаней будет составлять от 5 мест до 100 мест. Среди прочего в черте города планируется создать объекты водных видов спорта: парусного, судомодельного и водно-морского, а также морского многоборья.

Власти ожидают, что развитие речной инфраструктуры приведет к большому разнообразию новых туристических маршрутов, проходящих через Казань. Разовьется связь с другими волжскими городами — Ульяновском, Чебоксарами, Самарой, что вызовет рост индивидуального водного туризма во всем регионе

Кроме того, проектом предусмотрено строительство сети гостевых стоянок с поминутной оплатой швартовки. В частности, их планируется создать у парка «Манзара», «Ривьеры», экстрим-парка «Урам», а также у кремлевской дамбы и два — у Кремлевской набережной.

Вдобавок в регионе создадут судостроительный кластер со станцией хранения и технического обслуживания. В Казани появится и яхт-клуб «Локомотив». Всего в ходе упомянутых работ будет благоустроено 12,2 километра береговой полосы и создано 1450 современных швартовых мест.