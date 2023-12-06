Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:15, 6 декабря 2023Среда обитания

В Казани появится крупнейшая в России система речных марин

Изображение: Предоставлено организаторами форума «Казаныш»

В Казани появится крупнейшая в России система речных марин. Новую концепцию развития речного сервиса в городе обсудили на архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

В рамках сессии «Водная инфраструктура в городе» мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что перед разработчиками проекта ставили задачу вернуть местным жителям утерянную связь с реками: от детских парусных клубов до лодочных станций, которые раньше в Казани были очень популярными.

Наша концепция города на воде — это история любви. Казань снова должна стать, как прежде говорили, портом семи морей с мощным пассажирским флотом. В этом большой потенциал туризма и отдыха и для казанцев, и для гостей города

Ильсур Метшинмэр Казани

По словам экспертов форума, потенциал Казани для развития водного туризма велик, поскольку город расположен на крупнейшем в Европе Куйбышевском водохранилище. Сейчас инфраструктура для маломерных судов существует только на Волге, на реке Казанка в черте города для них всего один причал. Эту ситуацию планируется в корне изменить, создав 17 крупных объектов речной инфраструктуры в историческом ядре: 11 городских марин, 1 городской яхт-клуб и 6 гостевых стоянок на реке Казанке. Для реализации этой программы Казань будет привлекать средства инвесторов.

Ключевыми элементами обновленной системы речного сервиса станут городские марины — стоянки для маломерных судов. Емкость таких плавучих пристаней будет составлять от 5 мест до 100 мест. Среди прочего в черте города планируется создать объекты водных видов спорта: парусного, судомодельного и водно-морского, а также морского многоборья.

Власти ожидают, что развитие речной инфраструктуры приведет к большому разнообразию новых туристических маршрутов, проходящих через Казань. Разовьется связь с другими волжскими городами — Ульяновском, Чебоксарами, Самарой, что вызовет рост индивидуального водного туризма во всем регионе

Кроме того, проектом предусмотрено строительство сети гостевых стоянок с поминутной оплатой швартовки. В частности, их планируется создать у парка «Манзара», «Ривьеры», экстрим-парка «Урам», а также у кремлевской дамбы и два — у Кремлевской набережной.

Вдобавок в регионе создадут судостроительный кластер со станцией хранения и технического обслуживания. В Казани появится и яхт-клуб «Локомотив». Всего в ходе упомянутых работ будет благоустроено 12,2 километра береговой полосы и создано 1450 современных швартовых мест.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Среди участников банды киллеров были действующие сотрудники Росгвардии

      На Украине обвинили западные СМИ в кампании против властей республики

      Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

      Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости