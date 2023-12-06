В России приготовились обновить один рекорд

Мишустин: Россия обновит рекорд по новому жилью

В 2023 году в России построят максимальное количество нового жилья. О том, что в стране приготовились обновить один рекорд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

По словам Мишустина, к концу этого года планируется построить более 100 миллионов квадратных метров жилья. «Это рекордные объемы. Введем около 51 миллиона квадратных метров многоквартирных домов — это самый большой показатель за всю историю России», — заявил он.

Премьер-министр отметил, что уже сейчас жилищные условия могут улучшить свыше 3,5 миллиона российских семей. Он также напомнил о поручении президента страны Владимира Путина к концу 2020-х годов обеспечить ввод жилья в объеме 120 миллионов «квадратов» ежегодно для не менее чем пяти миллионов семей. На данный момент правительство работает над выполнением этой задачи.

Мишустин назвал строительную индустрию одним из главных драйверов развития современных технологий. По его словам, продвижение отрасли в будущем будет тесно связано с замещением иностранных продуктов, автоматизацией, роботизацией и внедрением российских решений управления жизненным циклом объектов недвижимости.

Ранее стало известно, что объем нераспроданного жилья в российских новостройках стал рекордным за всю историю наблюдений.