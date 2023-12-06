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20:17, 6 декабря 2023Россия

В России призвали к тщательному расследованию смерти экс-депутата Рады Ильи Кивы

Сенатор Карасин призвал к тщательному расследованию смерти Ильи Кивы
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Смерть бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы нужно тщательно расследовать, призвал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я подозреваю недоброе. Дело в том, что он был очень принципиальным человеком и очень часто выступал против нынешнего киевского режима, говорил очень страстно и аргументировано. Не могу предвосхищать расследование, но не исключаю, что это была насильственная смерть, и понятно, откуда здесь дует ветер», — заявил Карасин.

Вечером 6 декабря тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы было обнаружено в частном доме в деревне Супонево под Звенигородом. Об этом рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Точные обстоятельства смерти пока неизвестны, на месте работают следователи.

Ответственность за убийство экс-депутата Рады уже взяли на себя украинские спецслужбы.

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      Варвара Кошечкина
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