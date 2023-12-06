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13:34, 6 декабря 2023Россия

В Сочи решили отказаться от новогодних салютов ради помощи военным в зоне СВО

Мэр Сочи решил отказаться от новогодних салютов ради помощи военным в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Сочи решили отказаться от городских фейерверков и салютов на Новый год — средства, выделенные на это, направят на помощь военным, которые находятся в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщил мэр российского города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

«Гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, кто планировали использовать дорогостоящие салюты и фейерверки, призываем присоединиться к инициативе», — написал глава города.

Он пообещал устроить «масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом», когда военнослужащие вернутся из зоны СВО домой.

Ранее калужский губернатор Владислав Шапша запретил чиновникам региона проводить новогодние корпоративы. Глава региона заявил, что в настоящее время такие мероприятия неуместны.

В ряде регионов России уже запретили салюты в новогодние праздники.
В частности, так поступили власти приграничных Курской и Белгородской областей.

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      Анастасия Шейкина
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