В Сочи решили отказаться от новогодних салютов ради помощи военным в зоне СВО
Власти Сочи решили отказаться от городских фейерверков и салютов на Новый год — средства, выделенные на это, направят на помощь военным, которые находятся в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщил мэр российского города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.
«Гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, кто планировали использовать дорогостоящие салюты и фейерверки, призываем присоединиться к инициативе», — написал глава города.
Он пообещал устроить «масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом», когда военнослужащие вернутся из зоны СВО домой.
Ранее калужский губернатор Владислав Шапша запретил чиновникам региона проводить новогодние корпоративы. Глава региона заявил, что в настоящее время такие мероприятия неуместны.
В ряде регионов России уже запретили салюты в новогодние праздники.
В частности, так поступили власти приграничных Курской и Белгородской областей.