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09:17, 6 декабря 2023Забота о себе

Врачи предостерегли от непоправимых последствий недосыпа

Диетолог Уильямс: хроническое недосыпание может привести к ожирению

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Организм испытывает стресс уже через 18 часов непрерывного бодрствования, а если не спать еще дольше, то последствия могут быть непоправимыми, считает нейрорадиолог Эмер Максвини. О том, как организм человека реагирует на недосып, он и другие врачи рассказали Daily Mail.

Максвини отметил, что отсутствие сна может привести ко множеству проблем со здоровьем. По его словам, уже через 18 часов бодрствования увеличивается нагрузка на сердце, повышается артериальное давление, снижается уровень тестостерона и способность иммунной системы противостоять болезням.

Кроме того, хроническое недосыпание приводит к набору лишнего веса и даже ожирению, считает диетолог Кэролин Уильямс. Она объяснила, что после бессонной ночи люди едят намного больше высококалорийной пищи и сладостей. «Недостаток сна изменяет работу мозга, влияет на гормональный фон и на то, как организм перерабатывает пищу. Все это заставляет хотеть еду, от которой обычно мы бы отказались», — предостерегает диетолог.

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Психолог Скотт Лайонс добавил, что недостаток сна воздействует на миндалевидное тело, из-за этого люди сильнее реагируют на стресс и дискомфорт. Если не спать 36 часов подряд, продолжил специалист, начинают появляться неврологические симптомы — мозг на время отключается, а глаза при этом остаются открытыми. Лойс предупредил, что это многократно увеличивает риск аварийности на дорогах, падений и случайных травм. «После 48 часов бодрствования могут возникать галлюцинации, повышенный стресс, деперсонализация, тревога и сильная раздражительность», — указал психолог.

Лойс отметил, что обычно все симптомы проходят, как только человек выспится, однако регулярный недостаток сна способен провоцировать хронические психические и физиологические недомогания.

Ранее андролог Марк Годзиян назвал условия здорового сна. По его словам, в идеале для здоровья нужно ложиться спать с заходом солнца, а вставать с его первыми лучами.

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      Екатерина Улитина
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