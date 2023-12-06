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09:53, 6 декабря 2023Силовые структуры

Защита певца Шарлота обжаловала его арест

В Самаре адвокаты певца Шарлота обжаловали через суд его арест

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В Самаре адвокаты певца Эдуарда Шарлота передали в Кировский районный суд жалобу на его решение об аресте артиста. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда подтвердили, что защита исполнителя подала обжалование.

2 декабря суд арестовал певца до 24 января 2024 года. В отношении него возбудили три уголовных дела. Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному по 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

В июне Шарлот выложил видео, на котором он сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию.

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