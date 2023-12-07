Акинфеев оценил заявление о превосходстве над Яшиным и Дасаевым

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что против сравнений с Яшиным и Дасаевым

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил заявление президента армейцев Евгения Гинера о том, что футболист превзошел голкиперов Рината Дасаева и Льва Яшина. Его слова приводит «Чемпионат».

«Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями», — заявил Акинфеев. Он подчеркнул, что всегда ориентировался на великих вратарей, однако не считает приличным сравнивать себя с ними.

Гинер выступил с заявлением 6 декабря. «Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее», — заявил президент московского клуба.

37-летний Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.