Президент ЦСКА Гинер заявил о превосходстве Акинфеева над Яшиным и Дасаевым

Президент ЦСКА Евгений Гинер сравнил достижения вратаря армейцев Игоря Акинфеева с успехами бывших голкиперов сборной СССР Льва Яшина и Рината Дасаева. Функционер высказался на YouTube-канале «Вышли!».

По мнению Гинера, Акинфеев превзошел предшественников. «Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее», — заявил президент московского клуба.

18 ноября Акинфеев объяснил нежелание уезжать в Европу. «У меня была мечта играть за ЦСКА, играть в классных турнирах, играх. У меня это все было. И я ни о чем не жалею в своей жизни, ни о чем», — отметил вратарь.

37-летний Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.