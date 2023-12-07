Американский фигурист с русскими корнями установил историческое достижение

Фигурист Малинин первым в истории исполнил четверной аксель в короткой программе

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин первым в истории исполнил четверной аксель в короткой программе соревнований. Его результаты доступны на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсмен показал уникальный прыжок в финале Гран-при, проходящем в Пекине. Он выиграл короткую программу с результатом 106,9 балла. На втором месте расположился японец Шома Уно с 106,02 балла. Третьем стал его соотечественник Юма Кагияма, в активе которого 103,72 балла.

15 сентября Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла. После этого он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.