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14:55, 7 декабря 2023Спорт

Игрок клуба НХЛ рассказал о русской бане в Нью-Йорке

Хоккеист Бучневич заявил, что чувствует себя как дома в русской бане в Нью-Йорке

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Сент-Луис Блюс» Павел Бучневич рассказал о жихни в Нью-Йорке во время выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я постоянно ездил в Бруклин в русскую баню типа Сандунов — но она не на Брайтоне. И кухня там хорошая. Заходишь — такой трехэтажный мат стоит! Сразу чувствуешь себя как дома», — заявил он. Хоккеист добавил, что не скучает по Нью-Йорку из-за высоких цен и длинных переездов.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Бучневич провел 23 матча, в которых отметился девятью голами и десятью результативными передачами. Форвард играет в НХЛ с 2016 года. До 2021 года он представлял «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее российский игрок «Детройт Ред Уингс» Клим Костин рассказал о проблемах адаптации в США. «Без знания языка депрессовал, много пролил слез», — отметил спортсмен.

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      Дарья Коршунова
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