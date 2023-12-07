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13:06, 7 декабря 2023Россия

Матвиенко прокомментировала убийство бывшего депутата Рады

Матвиенко назвала беспредельщиками убийц бывшего депутата Рады Кивы

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала беспредельщиками убийц бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает ТАСС.

«Просто беспредельщики полные. Причем открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах», — сказала она во время заседания верхней палаты парламента России.

О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений. Позже появилась информация, что, по предварительным данным, Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив.

В свою очередь бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что его убитый коллега Кива знал, что за ним охотились. «Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. И по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но тем не менее не уберегся», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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