Матвиенко прокомментировала убийство бывшего депутата Рады

Матвиенко назвала беспредельщиками убийц бывшего депутата Рады Кивы

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала беспредельщиками убийц бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает ТАСС.

«Просто беспредельщики полные. Причем открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах», — сказала она во время заседания верхней палаты парламента России.

О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений. Позже появилась информация, что, по предварительным данным, Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив.

В свою очередь бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что его убитый коллега Кива знал, что за ним охотились. «Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. И по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но тем не менее не уберегся», — сказал он.