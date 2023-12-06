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20:09, 6 декабря 2023Россия

Экс-депутат Рады прокомментировал убийство Кивы словами «велась охота»

Экс-депутат Рады Царев об убийстве Кивы: он знал, что за ним ведется охота
Олег Царев

Олег Царев. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что его убитый коллега Илья Кива знал, что за ним охотились. Слова экс-парламентария приводит Telegram-канал IZ.RU.

По его словам, за убийством бывшего депутата украинского парламента стоят спецслужбы Киева.

«Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. И по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но тем не менее не уберегся», — сказал он.

Царев также отметил, что не был знаком с Кивой, так как последний пришел в Раду уже после ухода экс-депутата из парламента.

О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений. Позже появилась информация, что, по предварительным данным, Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив.

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      Никита Абрамов
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