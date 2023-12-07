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09:16, 7 декабря 2023Спорт

Россиянин Кучеров установил рекорд «Тампы»

Россиянин Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по серии матчей в НХЛ с пасами

Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд. Об этом сообщается на сайте команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Питтсбург Пингвинс», который завершился со счетом 3:1, Кучеров отметился голом и результативной передачей. Россиянин сделал пас в 11-м матче подряд и установил рекорд клуба.

Предыдущая лучшая серия длилась десять матчей — такой результат показывали Брэд Ричардс и Мартен Сан-Луи (дважды).

Ранее Кучерова признали первой звездой ноября в НХЛ. Он возглавляет бомбардирскую гонку сезона: активе россиянина 44 очка (17 шайб и 27 передач).

Кучеров играет за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Трижды в карьере он достигал отметки в 100 очков за сезон: в 2018, 2019 и 2023 годах.

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      Дарья Коршунова
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