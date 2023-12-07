Шлеменко назвал любимые напитки на Новый год

Боец MMA Александр Шлеменко заявил, что любит пить иван-чай и морс на Новый год

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу Metaratings назвал любимые напитки на Новый год.

«Иван-чай. Алтайский сбор, мед тоже алтайский. Морс тоже будет на столе», — рассказал спортсмен. Он подчеркнул, что любит пить сибирский чай на травах, клюквенный, облепиховый и смородиновый морсы, а также другие безалкогольные напитки.

Шлеменко выступает за сохранение российских ценностей и против употребления алкоголя и наркотиков. В августе 2022-го он связал алкоголизм в России со смертью лидера правительства СССР Иосифа Сталина. Спортсмен заявил, что после Великой Отечественной войны СССР был самой непьющей страной, однако затем политика изменилась.

Боец является бывшим чемпионом промоушена Bellator в среднем весе. На счету Шлеменко 59 побед при 13 поражениях.