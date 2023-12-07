В России приготовились к новому повышению ключевой ставки

Зампред ВТБ Пьянов спрогнозировал рост ключевой ставки в декабре до 16 процентов

По итогам заседания совета директоров Центробанка 15 декабря ключевая ставка будет повышена до 16 процентов. Такой прогноз на форуме ВТБ «Россия зовет!» дал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РИА Новости.

Также банкир посетовал, что решения российского регулятора в последнее время стали менее предсказуемыми по сравнению с подходами центробанков других стран. По его мнению, чтобы остановить резкие скачки ставки, следует для начала увеличить срок по возврату к целевой инфляции в четыре процента до нескольких лет.

Затем Пьянов предложил Центробанку руководствоваться при принятии решения фактором не только спроса, но и предложения, а также вместе с Росстатом усовершенствовать корзину товаров и услуг, по которой рассчитывается инфляция.

Ранее эксперты Альфа-банка не исключили, что регулятор может пойти даже на большее повышение ставки, до 17 процентов. Причиной такого подхода может стать рост инфляции, которая уже выше прогнозного интервала на конец 2023 года.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что если государственные льготы и субсидии в отношении отдельных предприятий продолжат увеличиваться, то страна может войти в порочный круг. Доступ большого числа компаний к льготам заставляет дольше держать или даже поднимать ставку, что, в свою очередь, требует наращивания льгот и разгоняет инфляцию.