В Азербайджане произошло землетрясение

В столице Азербайджана Баку произошло землетрясение магнитудой 5,7

В столице Азербайджана Баку произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Европейского сейсмоцентра, магнитуда землетрясения составила 5,7. Эпицентр находился в Каспийском море.

Толчки начались в 8:20 (7:20 по мск) и ощущались на протяжении нескольких минут. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

4 декабря два землетрясения были зафиксированы в Турции. Подземные толчки ощущались в 10:42 и 10:45, их эпицентр находился в районе города Муданья провинции Бурса.