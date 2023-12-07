Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:35, 7 декабря 2023Мир

Власти Молдавии выразили уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

Премьер Молдавии Речан: убеждены, что будут открыты переговоры о членстве в ЕС

Фото: Dado Ruvic / Illustrations / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил уверенность в начале переговоров о полноправном членстве страны в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власти твердо убеждены, что переговоры будут открыты. Глава молдавского кабмина допустил, что это может не произойти в декабре. «Не случится сейчас, будет в марте, но в любом случае случится», — заявил он. Речан также добавил, что решение по Молдавии может приниматься «в пакете» с Украиной.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — то есть, без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитет которых Брюссель не признает.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Одобрения заявок на вступление ожидают Турция (с 1999 года), Северная Македония (2005), Черногория (2010), Сербия (2019), Албания (2014), Босния и Герцеговина (2022), Молдавия (2022) и Украина (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово, которые подали заявки в 2022-м.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского обвинили в скорой катастрофе на Украине

      Турция впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты

      В России рассказали о влиянии шторма в Черном море на украинские минные поля

      Власти Норвегии ужесточат правила для украинских беженцев

      Власти Молдавии выразили уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

      В США отказались обещать Украине дальнейшую помощь Вашингтона

      Дипломат прокомментировала гибель россиянина в Газе

      Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными

      Шлеменко назвал любимые напитки на Новый год

      Блинкен объяснил скандальное видео с ним после слов Байдена о Си Цзиньпине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости