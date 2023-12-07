Власти Молдавии выразили уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

Премьер Молдавии Речан: убеждены, что будут открыты переговоры о членстве в ЕС

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил уверенность в начале переговоров о полноправном членстве страны в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власти твердо убеждены, что переговоры будут открыты. Глава молдавского кабмина допустил, что это может не произойти в декабре. «Не случится сейчас, будет в марте, но в любом случае случится», — заявил он. Речан также добавил, что решение по Молдавии может приниматься «в пакете» с Украиной.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — то есть, без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитет которых Брюссель не признает.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Одобрения заявок на вступление ожидают Турция (с 1999 года), Северная Македония (2005), Черногория (2010), Сербия (2019), Албания (2014), Босния и Герцеговина (2022), Молдавия (2022) и Украина (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово, которые подали заявки в 2022-м.