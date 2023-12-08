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12:09, 8 декабря 202369-я параллель

В России начали выдавать «арктическую ипотеку»

Банк ВТБ рассказал о первых сделках по программе «арктической ипотеки»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России начали выдавать «арктическую ипотеку» — первые сделки прошли в Карелии и Красноярском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

«Для россиян, которые живут в суровых климатических условиях, очень важно иметь собственное комфортное жилье. Поэтому мы первыми из банков стали принимать заявки на "арктическую ипотеку" еще до официального старта программы», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, банк получил более 1,4 тысячи обращений.

«Арктическая ипотека» распространяется на объекты в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на некоторых территориях Архангельской области, Красноярского края, Коми и Карелии.

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Инициатива расширить дальневосточную ипотеку на Арктику принадлежит Минвостокразивтия России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ее поддержал президент страны Владимир Путин, пояснил директор департамента социальных проектов КРДВ Сергей Потанин. Программа доказала свою эффективность на Дальнем Востоке — с ее помощью жилье приобрели более 92 тысяч семей дальневосточников, а объем строящегося жилья в ДФО вырос более чем в два раза.

Программу арктической ипотеки запустили 30 ноября. Условия программы арктической ипотеки идентичны дальневосточной — ставка составляет 2 процента на весь срок договора, первоначальный взнос — не менее 20 процентов от стоимости недвижимости, максимальный размер кредита — 6 миллионов рублей, а срок — 20 лет. Участниками могут стать в том числе педагоги и медики, работающие в Арктической зоне не менее 5 лет, молодые супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком до 18 лет включительно. Ипотека распространяется как на первичный, так и на вторичный рынки.

При этом стоимость одного квадратного метра жилья приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по соответствующему субъекту, определяемый Минстроем на дату заключения кредитного договора. Условия программы не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов.

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      Сергей Истомин
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