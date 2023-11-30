Россиянам стала доступна новая ипотека под два процента. Где ее можно взять и на что потратить?

В Арктической зоне России запустили льготную ипотеку под два процента годовых

Льготную ипотеку под два процента годовых в России распространили на Арктическую зону. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Власти считают, что это решение должно помочь улучшить жилищные условия еще большему числу российских семей.

Что такое Арктическая ипотека?

Механизм Арктической ипотеки будет таким же, как у уже действующей в стране Дальневосточной ипотеки, — по сути, это ее расширение еще на одну территорию. Саму программу переименовали в «Дальневосточную и Арктическую ипотеки». Она позволяет россиянам, проживающим на территории Арктической зоны и за ее пределами, купить жилье по ставке не более двух процентов годовых и с первоначальным взносом 20 процентов.

₽6 млн максимальный размер кредита по Арктической ипотеке

Максимальная сумма, которую могут выдать банки на покупку недвижимости по этой льготной программе, — шесть миллионов рублей. Оформить ипотеку можно до 2030 года на срок не более 20 лет. При этом программа не предусматривает предоставления кредитов на рефинансирование уже взятой ипотеки.

Где действует новая ипотечная программа?

Приобрести или построить жилье по льготной ставке смогут жители сухопутной части российской Арктики. Речь идет о таких регионах и населенных пунктах, как:

Мурманская область;

Ненецкий автономный округ;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Республика Саха (Якутия);

шесть муниципалитетов Республики Карелия;

четыре муниципалитета Республики Коми;

четыре муниципалитета Красноярского края;

девять муниципалитетов Архангельской области.

Кто сможет взять Арктическую ипотеку?

Новая льготная ипотечная программа рассчитана в основном на молодые семьи — те, в которых обоим супругам еще не исполнилось 35 лет. Однако взять кредиты на жилье по выгодной ставке смогут и некоторые другие категории граждан.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Например, педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет, одинокие родители с несовершеннолетним ребенком, россияне, получившие земельные участки по программе «Дальневосточный гектар», участники региональных программ трудовой мобильности, а также вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил распространить Дальневосточную ипотеку на работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенных на Дальнем Востоке и сухопутных территориях Арктики. На эту категорию россиян не будут распространяться условия по возрасту и семейному положению. К середине декабря правительство должно подготовить доклад об изменении параметров программы.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На что можно потратить средства?

С использованием Арктической ипотеки россияне могут купить новостройку в городе или вторичное жилье в сельской местности. Кроме того, средства можно направить на строительство дома с подрядчиком или своими силами. Важно, чтобы стоимость одного квадратного метра жилья не превышала среднерыночных показателей Минстроя.

Не обязательно иметь прописку в Арктической зоне, чтобы взять льготную ипотеку

При этом в момент заключения сделки покупателю не обязательно быть зарегистрированным на территориях Арктической зоны. Однако придется оформить прописку по адресу приобретенной недвижимости после — в течение 270 дней после покупки.