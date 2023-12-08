Бывший российский фигурист в паре с немкой выиграл финал Гран-при

Бывший российский фигурист Володин в паре с немкой Хазе выиграл финал Гран-при

Немка Минерва Хазе и ее соотечественник — бывший российский фигурист Никита Володин — стали победителями соревнований спортивных пар в финале Гран-при, проходящем в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены по сумме двух программ набрали 206,43 балла. Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (205,88). Тройку сильнейших замкнули представители Канады Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (204,3).

Уроженец Санкт-Петербурга Володин до 2022-го представлял Россию. В мае прошлого года он поменял спортивное гражданство на немецкое.

1 декабря четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов осудил меняющих гражданство российских атлетов. «Мое предложение — тех спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства. Раз и навсегда. И запретить въезд в Россию, все — они уже не наши граждане», — призвал он.