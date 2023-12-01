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12:44, 1 декабря 2023Спорт

Олимпийский чемпион призвал лишить гражданства сменивших флаг спортсменов

Чемпион ОИ Тихонов предложил лишить гражданства сменивших флаг спортсменов

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов осудил меняющих гражданство российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мое предложение — тех спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства. Раз и навсегда. И запретить въезд в Россию, все — они уже не наши граждане», — призвал он, отметив, что не надо стесняться принимать такое решение в отношении сменивших флаг атлетов.

29 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Играми 2024 года в Париже. Велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов — за Сербию.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК.

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      Дарья Коршунова
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