Олимпийский чемпион призвал лишить гражданства сменивших флаг спортсменов

Чемпион ОИ Тихонов предложил лишить гражданства сменивших флаг спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов осудил меняющих гражданство российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мое предложение — тех спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства. Раз и навсегда. И запретить въезд в Россию, все — они уже не наши граждане», — призвал он, отметив, что не надо стесняться принимать такое решение в отношении сменивших флаг атлетов.

29 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Играми 2024 года в Париже. Велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов — за Сербию.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК.