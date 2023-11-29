МОК одобрил смену гражданства тремя российскими спортсменами

МОК одобрил смену гражданства российским атлетам Любимовой, Яковлеву и Тибилову

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Отмечается, что велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет представлять Сербию.

23-летний Яковлев завоевал бронзу на чемпионате мира 2021 года в кейрине. 23-летний Тибилов является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

12 сентября мнением о смене гражданства российскими спортсменами поделился министр спорта Олег Матыцин. Он заявил, что процесс не наносит ущерба стране.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжили выступления в нейтральном статусе.