Футболист «Локомотива» рассказал о настрое Дзюбы на матч с «Зенитом»

Тикнизян заявил о дополнительной мотивации Дзюбы на матч с «Зенитом»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о настрое форварда команды Артема Дзюбы на игру 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Игрок высказался на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Полузащитник отметил, что нападающий ничего не говорил. «Но, конечно, было видно, что от него исходит дополнительная мотивация. Это было видно как вне поля, так и на поле», — отметил Тикнизян.

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» прошла 3 декабря. Москвичи одержали победу со счетом 3:1. Тикнизян отметился голом, а Дзюба сделал результативную передачу.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Ранее футболист на протяжении семи лет играл за «Зенит». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.