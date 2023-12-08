Игрок клуба РПЛ назвал выдвинутое немецким клубом требование для трансфера

Тикнизян заявил, что в «Вердере» требовали выучить немецкий язык для трансфера

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» требование, выдвинутое ему немецким клубом «Вердер» для трансфера.

Футболист поделился, что переговоры с европейской командой состоялись в конце лета 2023-го. «Они мне озвучили условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет», — рассказал игрок.

Ранее Тикнизян объяснил, почему российским футболистам нужно уезжать в европейские клубы. «Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ), плюс там есть еврокубки», — заявил он.

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач.