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07:45, 9 декабря 2023Спорт

Игрок клуба РПЛ назвал выдвинутое немецким клубом требование для трансфера

Тикнизян заявил, что в «Вердере» требовали выучить немецкий язык для трансфера

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» требование, выдвинутое ему немецким клубом «Вердер» для трансфера.

Футболист поделился, что переговоры с европейской командой состоялись в конце лета 2023-го. «Они мне озвучили условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет», — рассказал игрок.

Ранее Тикнизян объяснил, почему российским футболистам нужно уезжать в европейские клубы. «Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ), плюс там есть еврокубки», — заявил он.

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач.

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