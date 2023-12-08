Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Гайдая

Филипп Киркоров предстал в образе Петра I в ремейке комедии Леонида Гайдая

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, который занимается созданием проекта, передает РБК.

Ремейк получил название «Иван Васильевич меняет все!». Помимо Киркорова, который предстанет в картине в образе Петра I, в фильме примут участие более 70 российских звезд. Роль Шурика в ремейке досталась Демису Карибидису, а роль его супруги Зины — Марине Кравец. Ивана Васильевича сыграл Тимур Бадтрудинов, а его жену Ульяну Андреевну — Ольга Бузова.

Роль мошенника Милославского в проекте исполнил Максим Лагашкин, а режиссера Якина — Павел Деревянко. Премьера фильма состоится 31 декабря.

Ранее Киркоров вспомнил, как в начале карьеры принимал роды в автобусе в Чебоксарах.