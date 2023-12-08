Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:48, 8 декабря 2023Культура

Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Гайдая

Филипп Киркоров предстал в образе Петра I в ремейке комедии Леонида Гайдая

Фото: Telegram-канал «Телеканал ТНТ»

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, который занимается созданием проекта, передает РБК.

Ремейк получил название «Иван Васильевич меняет все!». Помимо Киркорова, который предстанет в картине в образе Петра I, в фильме примут участие более 70 российских звезд. Роль Шурика в ремейке досталась Демису Карибидису, а роль его супруги Зины — Марине Кравец. Ивана Васильевича сыграл Тимур Бадтрудинов, а его жену Ульяну Андреевну — Ольга Бузова.

Роль мошенника Милославского в проекте исполнил Максим Лагашкин, а режиссера Якина — Павел Деревянко. Премьера фильма состоится 31 декабря.

Ранее Киркоров вспомнил, как в начале карьеры принимал роды в автобусе в Чебоксарах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      Власти раздали россиянам миллиарды рублей

      Жена Боярского отреагировала на новости о своей госпитализации

      Кремль допустил внешние нападки на выборы президента в России

      Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Гайдая

      Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении выступать за Казахстан

      У СПБ Биржи появится новый устав

      На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

      Врач предупредила о серьезной опасности одной популярной привычки

      Нашествие саранчи на туристический город назвали библейским предупреждением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости