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10:32, 8 декабря 2023Экономика

В России стало меньше аптек

DSM Group: за пять лет количество несетевых аптек в России снизилось на четверть

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За последние пять лет количество несетевых аптек в России снизилось на четверть (минус 25 процентов). Об этом со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group сообщает РБК.

К концу октября 2023 года число несетевых аптек сократилось с 16,1 до 11,9 тысячи. Одновременно с этим количество аптек федеральных сетей увеличилось с 16,2 до 29,9 тысячи. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, маленькие точки не выдерживают конкуренции с крупными игроками. Так как значительная часть закрывшихся пунктов находится в малых городах, где рентабельность бизнеса ниже, такие территории зачастую остаются без единой аптеки.

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В среднем по стране на 100 тысяч человек населения приходится 51 аптека. Проблему с отсутствием торговых точек в небольших населенных пунктах власти пытаются решить открытием фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), однако часто фельдшеры загружены профильной работой, ассортимент ФАПов скуден, а ожидание специалистов занимает длительное время.

Ранее в DSM Group заявили об исчезновении импортных препаратов из ассортимента российских аптек. За первую половину 2023 года количество зарубежных лекарств снизилось на 20,3 процента год к году. Эксперты объяснили уход импортных препаратов наплывом более дешевых российских аналогов.

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      Вячеслав Агапов
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