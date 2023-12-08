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15:17, 8 декабря 2023Россия

Путин рассказал о разных мыслях по участию в выборах президента

Путин заявил, что в разное время возникают разные мысли о выборах президента

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в разное время его посещали разные мысли в вопросе об участии в выборах главы государства. Об этом он сказал в разговоре с героем Донецкой народной республики (ДНР) Артемом Жогой. Соответствующую видеозапись публикует Кремль в Telegram.

«В разное время разные мысли, но сейчас вы правы. Такое время — нужно принимать решение. Я буду баллотироваться», — сказал Путин в ответ на просьбу Жоги выдвинуть свою кандидатуру на выборы.

Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».

Путин объявил об участии в выборах 8 декабря. Президент во время разговора с участниками церемонии в Кремле заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства, так как «именно сегодня нужно быть с народом».

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      Анастасия Шейкина
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