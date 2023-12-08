Российский телескоп «Спектра-РГ» завершит обзор неба

ИКИ РАН: российский телескоп обсерватории «Спектр-РГ» завершит обзор неба

Российский телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» завершит очередной обзор всего неба в апреле 2024 года. Об этом со ссылкой на заместителя директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и научного руководителя ART-XС Александра Лутовинова сообщает ТАСС.

«19 октября телескоп ART-XC на борту обсерватории "Спектр-РГ" начал новый обзор небесной сферы, который продлится примерно до середины апреля, может быть, чуть дольше, если мы в это время будем наблюдать какие-то отдельные интересные источники», — сказал собеседник.

В январе в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что говорить о возобновлении работы немецкого телескопа eROSITA обсерватории «Спектр-РГ» пока рано.

В июне Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», сообщил, что немецкий телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ» может быть включен через месяц-полтора.

В марте ТАСС со ссылкой на госкорпорацию сообщил, что «Роскосмос» выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории «Спектр-РГ».