Новый закон о бомбоубежищах в подвалах оценили

Депутат Валеев: нацстандарт по бомбоубежищам поможет наверстать упущенное

Подвалы в российских домах переоборудуют в бомбоубежища по ГОСТу. Документ позволит наверстать упущенное, полагает зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, его цитирует «Парламентская газета».

Система гражданской обороны в России «оказалась за бортом», когда страна отказалась от идеологической конфронтации с Западом, считает депутат. По его оценкам, отставание составляет десять-двадцать лет. Новый национальный стандарт вызовет глобальную волну проверок помещений, пригодных для обустройства убежищ, и если понадобится — их ремонт и переоборудование, считает Валеев.

Закон вступит в силу в марте 2024 года. Обустроят бункеры также в подземных парковках, метрополитене и других заглубленных помещениях. Согласно документу, они должны находиться вблизи больших скоплений людей и не пострадать в случае обрушения соседних построек. Выбирая помещение для убежища, необходимо исключить риск его затопления ливневыми, паводковыми и грунтовыми водами. Также нужно учитывать его близость к коллекторам и трубопроводам. Все внутренние перекрытия, колонны и подпорки должны быть негорючими. Ряд требований касается и отделки: не рекомендуется штукатурить стены и потолки или облицовывать их керамической плиткой.

Подготовкой заглубленных помещений для укрытия населения займутся региональные органы исполнительной власти, а категории укрываемых в них определит постановление.

В 2022 году покупателей жилья в Москве начали информировать о наличии в доме бункера. Наличие убежища в доме продавцы жилья позиционируют как ключевое преимущество лотов. Риелторы, однако, отнеслись к такой тенденции скептически.