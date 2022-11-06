Риелторы высказались о спросе на жилье с бомбоубежищами

Риелтор Апрелев: указание бомбоубежищ при продаже квартир не носит массовый характер

Говорить о спросе на дома с бомбоубежищами преждевременно, считает вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил интерес россиян к домам с бункером.

Начавшийся тренд

Ранее появилась информация, что покупателей жилья в Москве начали информировать о наличии в доме бомбоубежищ. Сведения о наличии в здании или недалеко от него бункеров начали появляться в объявлениях о продаже квартир.

«Я не могу сказать, что это носит какой-то массовый характер. Сейчас непростой рынок недвижимости, люди ищут любые возможности, которые позволили бы обратить внимание на их объекты на рынке. Вполне возможно, что кто-то считает, что наличие бомбоубежища может увеличить ликвидность помещения на рынке», — считает Апрелев.

Пока это только начавшийся тренд, поэтому говорить о том, что на это предложение совершенно точно есть спрос, преждевременно Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России

При этом эксперт отметил, что если подходить к вопросу наличия бомбоубежища в доме серьезно, то нужно понимать более подробно информацию о том, что это за бомбоубежище.

«Потому что бомбоубежище бомбоубежищу рознь — это может быть просто подвал или это может бомбоубежище, которое полностью соответствует определенному уровню», — заявил Апрелев.

Развлечение

Питерский риелтор, руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Глобал Консалтинг» Алексей Силантьев в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что информация о наличия бомбоубежища в доме не привлечет покупателей.

Я видел одно такое объявление и подумал, что мне померещилось Алексей Силантьев риелтор

«С точки зрения профессиональной деятельности это ерунда полная. Сегодня описание квартиры не ограничено ничем, предела в количестве символов нет. И люди позволяют себе про квартиру писать абсолютно все», — отметил Силантьев.

Риелтор напомнил, что когда покупатель ищет квартиру, ему надо обработать большое количество информации. А чем более лаконично информация представлена, тем проще ее обрабатывать, добавил он.

«Когда человеку нравится, он совершенно спокойно при просмотре объекта выяснит все нюансы. Но сначала ему надо просто обработать информацию, и для этого достаточно обратить внимания на ключевые моменты: по доверенности или нет, был ли потоп или что-то такое, состояние и так далее», — рассказал Силантьев.

Описание о наличие бомбоубежища — это люди не знают, чем заняться. Они не понимают суть работы, не понимают, что приходится пережить покупателю при выборе объекта. Поэтому вся эта информация — это развлечение Алексей Силантьев риелтор

Ранее на продажу выставили бывшее бомбоубежище в Екатеринбурге. Бункер был построен во времена Советского Союза и требует ремонта. Недвижимость планируют продать на аукционе с начальной стоимостью 1,13 миллиона рублей при кадастровой стоимости объекта в 4,6 миллиона рублей. Бомбоубежище также подключено к коммуникациям — в нем проведены вентиляция, водопровод, электричество и канализация.