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00:11, 8 декабря 2023Наука и техника

В США защитят HIMARS от кибератак

Армия США выбрала компанию для разработки защиты HIMARS от кибератак

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Армия США задумалась о защите реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) от кибератак. В качестве разработчика средств защиты парка РСЗО военные выбрали компанию Shift5, пишет Defense News.

Компании предстоит оснастить HIMARS инструментами, которые позволят обнаруживать различные «цифровые аномалии», включая вторжения в управляющую машиной систему и несанкционированный доступ. Также новые решения позволят прогнозировать поломки РСЗО и планировать ремонт.

«Поскольку эти платформы продолжают работать в сложных условиях по всему миру, а наши противники продолжают внедрять инновации, крайне важно обеспечить их оснащение лучшими из доступных платформ для сбора данных и обнаружения вторжений», — сказал соучредитель Shift5 Майкл Вейганд.

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В ноябре стало известно, что армия США совместно с компанией Lockheed Martin успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. Боеприпас был выпущен из пусковой установки HIMARS.

В июле старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди сообщил, что эффективность применения HIMARS Киевом снизилась из-за эффективного противодействия Вооруженных сил России.

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      Даниил Иринин
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