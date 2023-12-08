Винер выступила против участия россиян в Олимпийских играх-2024

Винер заявила, что россиянам не стоит выступать на Играх-2024 после допуска МОК

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила допуск российских спортсменов на Олимпийские игры-2024. Ее слова приводит ТАСС.

Винер заявила, что россиянам не стоит принимать участие в Играх. «Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы. Более того, во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду», — отметила она, добавив, что в художественной гимнастике россияне выступить в Париже не смогут.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.