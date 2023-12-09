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08:13, 10 декабря 2023Спорт

Названы семь правил для безопасных домашних тренировок

Фото: Unsplash

Издание Men Today назвало семь правил для безопасных домашних тренировок. Они перечислены на сайте.

В первую очередь авторы материала посоветовали определиться с целями занятий спортом. При этом желательно проконсультироваться со врачами и тренерами. Это поможет правильно подобрать и распределить нагрузку. Также специалисты могут посоветовать программы тренировок и необходимое оборудование.

Далее отмечается важность следования расписанию. Рекомендуется распределять занятия таким образом, чтобы организм успевал отдохнуть и восстановиться. Помимо этого, авторы посоветовали слушать свое тело и прекращать занятия, если начинаются головокружение, аритмия или мышечные судороги.

Кроме того, журналисты подчеркнули необходимость делать разминку и заминку и следить за водным балансом. Наконец, они посоветовали разнообразить тренировки, чтобы избежать рутины.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала идеальное время для разных видов тренировок. По ее словам, время до 10 утра — лучшее для жиросжигающих занятий.

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      Андрей Стрельцов
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