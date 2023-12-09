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11:56, 9 декабря 2023Спорт

Названо идеальное время для разных видов тренировок

Эксперт Глинка заявила, что для сжигания жира стоит тренироваться до 10 утра

Фото: Unsplash

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала идеальное время для разных видов тренировок. Ее слова приводит Men Today.

Глинка заявила, что после пробуждения можно выйти на пробежку, сделать легкую гимнастику или поплавать в бассейне. Она обратила внимание на то, что до 10 утра — лучшее время для жиросжигающих занятий, так как запасы гликогена в организме в этот момент низкие и сжигаться будет именно жировая ткань.

В промежутке до 12 часов дня в организме вырабатывается больше всего адреналина, поэтому стоит заняться упражнениями на выносливость и концентрацию внимания. Отмечается, что силовые упражнения и набор мышечной массы лучше оставить на день и ранний вечер. Перед сном рекомендуется заняться йогой или растяжкой.

Ученые из Аризонского университета и университета Франклина Пирса (США) назвали лучшее время для тренировок в целях снижения веса. В ходе эксперимента было выявлено, что наиболее эффективно сброс веса проходил у испытуемых, занимающихся спортом в промежутке между семью и девятью часами утра.

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      Анастасия Борисова
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