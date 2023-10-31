Ученые назвали лучшее время для тренировок в целях снижения веса

Ученые из Аризонского университета и университета Франклина Пирса (США) назвали лучшее время для тренировок в целях снижения веса. Исследование приводит журнал Women's Health.

В ходе эксперимента было выявлено, что наиболее эффективно похудение проходило у испытуемых, занимающихся спортом в промежутке между семью и девятью часами утра. Выяснилось, что участники исследования из этой группы после ранних тренировок потребляли меньше калорий в течение дня и в целом придерживались более здорового питания, чем те, кто занимался в более позднее время.

Все участники эксперимента испытывали внедрили в свой график нагрузки от умеренного уровня до интенсивного. При этом отмечается, что утренняя группа днем вела в целом менее активный образ жизни, чем другие испытуемые.

Ранее журналисты PrimaMedia назвали упражнение, которое бодрит на целый день. Отмечается, что выполнение планки всего по 60 секунд каждое утро помогает активизировать мышцы всего тела, включая пресс, спину, ягодицы и ноги. Кроме того, упражнение способствует укреплению мышц, повышению общей физической формы и улучшению осанки. Также упражнение стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья.