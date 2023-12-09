Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело

Отцу стрелявшей в брянской школе девочки грозит до 17 лет колонии по новому делу

Второе уголовное дело возбудили в отношении Дмитрия Афанаскина, отца стрелявшей в брянской школе ученицы Алины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дело заведено за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. По новому делу мужчине грозит до 17 лет колонии.

До этого Афанаскину предъявили обвинение за небрежное хранение оружия — 14-летняя девочка забрала его ружье «Бекас-3» из сейфа.

Ранее стало известно, что в Брянске задержаны гендиректор частной охранной организации (ЧОО) и сотрудница охраны школы, где произошла стрельба. Их задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Обоим сотрудникам ЧОО может грозить до десяти лет лишения свободы.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам.