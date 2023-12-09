Российский пловец-рекордсмен отказался от выступления на Олимпиаде

Российский пловец Климент Колесников отказался от выступления на Олимпиаде-2024

Двукратный призер Олимпийских игр, российский пловец Климент Колесников отказался от выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что не может пойти на условия, выдвинутые World Aquatics. При этом он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) сделал хороший шаг, приняв решение о допуске. «Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия. Я буду рад за них», — добавил Колесников.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Колесников является рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине. Он завоевал серебро и бронзу на Играх 2020 года в Токио.

