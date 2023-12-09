Рублев выложил фото с отстраненным за допинг Погба

Теннисист Андрей Рублев выложил фото с отстраненным за допинг футболистом Погба

Российский теннисист Андрей Рублев выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) совместное фото с отстраненным за допинг французским футболистом «Ювентуса» Полем Погба.

Атлеты запечатлены вместе в спортивном зале в Дубае (ОАЭ). Рублев сопроводил снимок эмодзи «футбольный мяч», «теннисная ракетка» и «черное сердце».

О проваленном допинг-тесте Погба стало известно в сентябре. Сообщалось, что в пробе, взятой у 30-летнего француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. В декабре антидопинговая прокуратура потребовала дисквалифицировать игрока на четыре года.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. Он заключил контракт с командой, за которую выступал с 2012-й по 2016-й, на правах свободного агента. Вместе с «Ювентусом» француз четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны. Также хавбек стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.