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12:16, 9 декабря 2023Россия

Стал известен состав команды Путина на выборах-2024

В Москве собрание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Стал известен состав команды президента России Владимира Путина на выборах главы государства 2024 года. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Так, в нее вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главврач московской больницы 52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер заксобрания ДНР Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава РСПП Александр Шохин и другие.

Уточняется, что в Москве прошло собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом.

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России спикер парламента ДНР Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.

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      Зарина Дзагоева
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