Историка моды Васильева попросили проверить из-за осуждения СВО

SHOT: СК РФ попросили проверить вернувшегося в Россию Александра Васильева

Историка моды Александра Васильева попросили проверить в Следственном комитете (СК РФ) из-за осуждения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подобное требование направили представители организации «Ветераны России». По их мнению, недопустимо, что критиковавший СВО телеведущий продолжает заниматься образовательной деятельностью. «Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны?» — заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

По информации SHOT, Васильев вернулся в Россию и занимается преподаванием в Москве. Известный телеведущий привлекается в качестве эксперта на программе профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды» философского факультета МГУ.

В материале SHOT говорится, что Александр Васильев одним из первых осудил СВО, заявив, что «молится за целостность границ и уважение к культурному наследию Европы». У Васильева есть литовское и французское гражданства.

В октябре депутат Госдумы Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру России, ФСБ, МВД и Следственный комитет дать правовую оценку уехавших из России после начала СВО. В числе прочих он предложил проверить информацию о телеведущем Иване Урганте, юмористе Александре Ревве, миллиардере Михаиле Фридмане и историке моды Александре Васильеве.