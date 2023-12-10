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13:36, 10 декабря 2023Спорт

Агент Миранчука ответил на вопрос о возвращении игрока в «Локомотив»

Агент Алексея Миранчука Шпинев заявил, что футболист не перейдет в «Локомотив»

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем игрока. Его слова приводит Metaratings.

Шпинев исключил возвращение футболиста в «Локомотив». «У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него все будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, что будет переход. Мы смотрим в сторону Европы», — заявил он.

9 декабря Миранчук отметился первым результативным действием в сезоне-2023/2024. Россиянин сделал передачу в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Милана» (3:2).

В текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах. К «Аталанте» россиянин присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В составе столичной команды выступает его брат Антон Миранчук.

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      Дарья Коршунова
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