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16:35, 10 декабря 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвала противопоказания к силовым тренировкам

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала, в каком случае противопоказаны силовые тренировки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Горбунова заявила, что данный вид активности не подходит тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление, заболевания ЖКТ, патологии опорно-двигательного аппарата, артрозы, артриты и онкологическое заболевание. Также она посоветовала отказаться от силовой нагрузки в послеоперационный период, после получения травм или недавно перенесенных вирусных заболеваний.

Кроме того, специалист напомнила, что силовые тренинги запрещены беременным на любом сроке. Горбунова посоветовала обратиться к врачам и тренерам для формирования режима тренировок.

Ранее россиянам назвали лучшие упражнения при отсутствии сил. Отмечалось, что в таком состоянии лучше заняться ходьбой или йогой.

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      Дарья Коршунова
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