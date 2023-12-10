Фитнес-эксперт назвала противопоказания к силовым тренировкам

Фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала, в каком случае противопоказаны силовые тренировки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Горбунова заявила, что данный вид активности не подходит тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление, заболевания ЖКТ, патологии опорно-двигательного аппарата, артрозы, артриты и онкологическое заболевание. Также она посоветовала отказаться от силовой нагрузки в послеоперационный период, после получения травм или недавно перенесенных вирусных заболеваний.

Кроме того, специалист напомнила, что силовые тренинги запрещены беременным на любом сроке. Горбунова посоветовала обратиться к врачам и тренерам для формирования режима тренировок.

Ранее россиянам назвали лучшие упражнения при отсутствии сил. Отмечалось, что в таком состоянии лучше заняться ходьбой или йогой.

